Не яжте тези храни горещи! Изчакайте до другия ден, ето защо

Митът, че най-здравословната храна е онази, която още пуши от котлона, вече е развенчан. Нови данни показват, че част от най-често приготвяните продукти придобиват истински лечебни свойства едва след като престоят в хладилник.



Оказва се, че охлаждането променя структурата им дотолкова, че те започват да действат благотворно на метаболизма, като подпомагат контролa на кръвната захар, теглото и функционирането на червата.



Според Vogue ключът се крие в химичните процеси, които протичат след приготвянето. Обикновени храни като картофи или ориз могат да се превърнат в мощен инструмент за стабилизиране на глюкозата, особено когато престоят няколко часа на студено.



Тайната е в нишестето. Когато въглехидратите – картофи, паста, ориз или зърнени храни – се охладят, в тях се образува т.нар. устойчиво нишесте. То действа като фибри, които не се усвояват веднага, а достигат до червата и подпомагат развитието на полезните бактерии. Резултатът е по-стабилна кръвна захар, продължително чувство на ситост и по-здравословна микрофлора, пише zdrave.to.



Учените дори определят ТОП 7 храни, които е по-добре да се консумират утре.



Картофи - Абсолютният лидер. Охладените картофи намаляват скока на глюкозата след хранене с 40%. Дори ако след това се затоплят леко, ефектът се запазва.



Бял ориз - След 12 часа на студено, количеството полезно нишесте се увеличава значително.



Паста - Вчерашната паста, която след това се затопля внимателно, се усвоява по-бавно и не предизвиква рязко освобождаване на инсулин.



Овесена каша - Охладената каша стимулира производството на вещества, които укрепват чревния имунитет.



Зелени зеленчуци - Бланшираните и бързо охладени броколи или грах запазват 25% повече витамин C и антиоксиданти.



Домати - Бавното охлаждане на доматения сос улеснява усвояването на ликопена (мощен антиоксидант).



Ечемик - Подобно на други зърнени храни, когато се охлади, помага за контролиране на теглото и намалява възпаленията в тялото.



