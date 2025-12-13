Оперираха Рафа: Няма да играе на Australian Open

Рафаел Надал претърпя операция на дясната ръка, за да излекува болка в областта и да си върне мобилността в нея, заяви големият шампион в тениса.

22-кратният победител в турнирите от Големия шлем, който е левичар, призна, че е изпитвал проблема от "дълго време" в своя профил в Х.

Той се пошегува, че "изглежда няма да мога да играя на Аустрелиън Оупън догодина". Рафа е двукратен шампион в Мелбърн. Интервенцията иначе се проведе в клиника в Барселона.

39-годишният Матадор спря с тениса през ноември миналата година след велика кариера, съпътствана и от проблеми с контузии. По-рано през май тази година той разкри на церемония в Париж, където бяха отпразнувани 14-те му титли на Ролан Гарос, че не е хващал ракета шест месеца след последния си професионален двубой - загуба с Испания на Купа Дейвис в края на 2024.

Миналият месец се появи видео, в което Надал играе с професионалистката при дамите Александра Иала в академията на Рафа в Майорка, където тренира и шампионът ни от Уимбълдън и Ю Ес Оупън при юношите Иван Иванов.