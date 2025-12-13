Подробен седмичен хороскоп от 15 до 21 декември

♈ Овен

За Овните тази седмица може да се окаже доста напрегната. Преди всичко звездите съветват да следите за спазването на закона. Работата е там, че може да попаднете в неприятности в отношенията си с представители на властта и закона. Ако имате автомобил, постарайте се възможно най-рядко да сядате зад волана. В тези дни нараства вероятността от нарушения на правилата за движение. А това означава, че рискът да получите глоби от пътната полиция е голям. Проблемна тема на седмицата може да бъде и перспектива за служебна командировка или туристическо пътуване. Бъдете по-внимателни при далечни пътувания, спазвайте всички правила и особено пазете документите си — има риск да ги загубите. Като цяло се старайте да нямате работа с представители на юридически служби. Например подаването на иск в съда има малко перспективи. От общуване в интернет е по-добре да се въздържате. На сайт за запознанства може да срещнете човек, който всъщност не е този, за когото се представя.

♉ Телец

Най-проблемната тема на седмицата за Телците могат да бъдат внезапни форсмажорни ситуации. Бъдете внимателни при придвижвания. Нараства рискът от падания и травми. Пазете здравето си. Препоръчва се да вземате самостоятелни решения по всички актуални въпроси. Дръжте ситуацията под контрол и тогава ще можете бързо да реагирате на извънредни обстоятелства. Старайте се ясно да следите рисковете от финансови и имуществени загуби. Големи технически повреди могат да изискват скъп ремонт, особено що се отнася до автомобила. При такива условия малкият доход може моментално да изчезне в разходи. Затова може да ви бъде трудно да балансирате бюджета си. Това може да подтикне най-нетърпеливите Телци към финансови заеми. Препоръчва се да се въздържате от активно приятелско общуване, посещения на клубове и вечеринки.

♊ Близнаци

При Близнаците тази седмица може да има малко шансове за реализиране на намеренията им. Работата е там, че може да се сблъсквате с препятствия по пътя си. Нараства зависимостта ви от околните и външните обстоятелства. В резултат от личното ви поведение почти нищо няма да зависи, и да повлияете на ситуацията няма да е възможно. Може да ви се струва, че навсякъде ви пречат, с каквото и да се заемете. При това неблагоприятните обстоятелства могат да бъдат толкова силни, че ще се наложи сами да се приспособявате към ситуацията, за да компенсирате вероятните загуби. За да постигнете минимален резултат, ще трябва да полагате много усилия и да преодолявате съпротивата. Това се отнася преди всичко за кариерата и отношенията с другите хора. Началството ще бъде решително настроено, изисквайки от вас безусловно изпълнение на разпорежданията. Партньорските отношения също ще оставят много да се желае.

♋ Рак

При Раците тази седмица може да има много грижи и задачи. За да се справите, ще трябва да полагате големи усилия. Но звездите съветват да бъдете внимателни и да не допускате прекомерни физически натоварвания. В организма ви може да се наблюдава общ спад на енергията и отслабване на имунитета. Намаляването на работоспособността може да се отрази негативно на делата. В профилактиката на здравето не трябва да проявявате фанатизъм. Не прекалявайте със закаляването — иначе рискувате да получите обратен ефект. Много по-полезно е да дадете на организма си добър отдих, да се наспите. Втора проблемна тема могат да бъдат трудности със съдържанието на домашни животни. Ако имате котка, куче или друга живинка, следете внимателно поведението им. Възможно е домашният ви любимец внезапно да излезе извън контрол и да прояви немотивирана агресия.

♌ Лъв

При Лъвовете тази седмица темата за любовта и романтичните отношения може да излезе на преден план. Отношенията с любимия човек могат да преживеят силен накал на страстите. Възможно е романтичните ви връзки да преминават през период на излишък, когато прекалено силните прояви на чувства могат да предизвикат обратна реакция — раздразнение и отхвърляне. Може да се засили ревността и прекомерната взискателност. Възможни са кавги, стигащи до разриви и взаимни обвинения. В тези дни е по-добре да дозирате срещите, избягвайки прекалено честото и дълго общуване. Не са изключени трудности в интимните отношения. Не трябва да проявявате прекомерна настойчивост, когато любимият ви човек не е готов да ви подкрепи. Друга проблемна тема е засилената склонност към хазартни игри. Има риск да загубите голяма сума пари.

♍ Дева

При Девите тази седмица темата за семейството и брачните отношения може да се окаже доста проблематична. В установения семеен живот може да се засили напрежението или да възникнат други трудности. Възможно е напрегната ситуация с някой от по-възрастните членове на семейството. Например баба, дядо или родител може да се разболее и ще се наложи да отделяте време и внимание за грижи. Всичко това ще се отрази негативно на общото ви усещане за семейния живот, тъй като ще тежи като отговорност върху вас. Ако нямате свое семейство, основните трудности могат да засегнат кариерата и партньорските отношения. Типична ситуация за тези дни е, че външните обстоятелства и хората по-често ще ви пречат, възпрепятствайки постигането на целите ви. Бъдете готови да постигате всичко с големи усилия и преодоляване на препятствия.

♎ Везни

Най-проблемната тема на седмицата за Везните могат да бъдат взаимоотношенията с околните: познати, съседи, приятели и хора от ежедневното ви обкръжение. Може да ви бъде по-трудно да намирате взаимно разбирателство. Възможно е да искате някой да ви помага в делата, да ви съдейства. Но бъдете по-тактични и внимателни, когато се обръщате към другите за помощ. В противен случай може да получите отказ, което ще бъде неприятно. Старайте се да решавате въпросите си самостоятелно и търсете помощ само в краен случай. Информационният фон през седмицата може да бъде напрегнат. Това означава, че постъпващата информация може да ви кара да нервничите и да се тревожите. Пазете нервната си система и избягвайте стресови ситуации.

♏ Скорпион

Най-проблемната тема на седмицата за Скорпионите може да бъде финансовото положение и имуществени въпроси. Възможно е това да е свързано със забавяне на постъпленията, заплатата, както и с плащането на задължителни вноски. Потребността ви от отдих и развлечения може да остане неудовлетворена, тъй като нужната сума може да липсва. Така или иначе може да се наложи да живеете тази седмица с малки финансови обороти, в режим на икономия. В най-голяма степен от това могат да пострадат любовните и романтичните ви връзки, защото няма да имате възможност да отидете на концерт, в клуб или в театър с любимия човек. Ако имате дете, с някои покупки за него ще трябва да изчакате. Ако сте склонни към хазарт, старайте се да стоите далеч от игрални клубове и да не отваряте сайтове за интернет-казино.

♐ Стрелец

За Стрелците тази седмица може да бъде трудно да постигнат мир и спокойствие в семейството и брачните отношения. Работата е там, че партньорът ви може да е склонен към непредсказуеми постъпки, без да ви предупреждава и без да съгласува действията си с вас. Това може да доведе до конфликтни ситуации, тъй като самолюбието ви може да бъде засегнато от подобно поведение. Също така може да почувствате особена отговорност за случващото се с близките ви роднини и да изразходвате много сили за уреждане на семейни въпроси. В семейството ситуацията също ще бъде неспокойна, ще трябва да се заемете с назрели проблеми. Възможно е да се наложи да ограничавате прекомерната активност на някой от роднините, като играете ролята на контролиращ и възпиращ фактор. Не бързайте с инициативите, ако искате те да бъдат успешни. Понякога е по-добре да направите пауза и да изчакате, отколкото да действате активно и после да поправяте собствените си грешки.

♑ Козирог

При Козирозите най-проблемната тема на седмицата може да бъде свързана с някои ограничаващи влияния. Възможно е да ви пречат тайни недоброжелатели. Не се доверявайте на случайни хора, пазете за себе си информацията за сложните моменти в личния си живот. Може да получите неприятна информация, слухове и клюки, които да се отразят негативно на репутацията и психическото ви състояние. Старайте се да не водите доверителни разговори с никого, особено с непознати хора, включително случайни спътници. Помнете, че думите ви могат да бъдат използвани срещу вас. Възможно е това време да бъде свързано с влошаване на самочувствието, когато ще трябва да се лекувате и да останете на легло вместо да се занимавате с дела. В тези дни звездите ви съветват да ограничите контактите и да не се запознавате с нови хора.

♒ Водолей

Звездите съветват Водолеите тази седмица да ограничат контактите с приятели и познати. Сега те могат само да ви отвличат от полезна дейност, като прехвърлят вниманието и времето ви към решаване на техни проблеми. Но може да ви бъде трудно да се въздържите. Вътрешната потребност от ярки впечатления отново и отново може да ви води в компании, клубове, дискотеки и концерти. Това може да продължи, докато не изчерпате финансовите си ресурси. Звездите ви съветват да не довеждате ситуацията до пълно финансово изчерпване и да се стараете да контролирате себе си. Не давайте пари назаем, особено ако ви помолят приятели — иначе това е сигурен начин да развалите отношенията си. Не забравяйте поговорката: „Ако искаш да загубиш приятел, дай му пари назаем.“ Ако сте планирали да се запознаете с някого през тези дни, не си правете далечни планове. Може да ви обещаят всичко, което искате, а след това човекът, с когото сте се запознали, да изчезне безследно.

♓ Риби

В проблемната зона на Рибите тази седмица може да попадне професионалната дейност и кариерата. От страна на началството може да се засили натискът и изискванията. Вие обаче няма да сте склонни лесно да правите отстъпки и безропотно да изпълнявате изискванията. Не е изключена конфликтна ситуация. Като се има предвид вашата предпазливост и склонност към презастраховане, началството може да възприеме това като прекомерна бавност в работата. Тъй като борбата с началството ще ви излезе скъпо, старайте се да развивате дисциплина в изпълнението. Звездите ви съветват да не правите нищо по собствена инициатива и да играете ролята на послушни изпълнители — това е най-добрата тактика в момента, която ще ви предпази от неприятности. Подобно може да бъде положението и при опит за постигане на всякакви цели. Съпротивата на външните обстоятелства може да се окаже по-силна от вътрешния ви ресурс, насочен към преодоляване на препятствията.