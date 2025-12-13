Емилиян Гебрев: За какви инвестиции можем да говорим, след като сме "сивия списък"?

В нашата държава има нанесени огромни поражения, че трябват години, за да бъдат отстранени и да достигнем нулата, а от нулата да тръгнем да се развиваме напред и да се чувстваме щастливи граждани на красивата ни страна.

Това каза в предаването "РадиоТочка" Емилиян Гебрев, собственик на оръжейните компании "Емко" и "Дунарит".

"За какви инвестиции можем да говорим, след като сме в т.нар. сив списък. След като сме в сивия списък и трансакциите и всякакви финансови потоци стават по коренно различен начин. ... Започвайки от рекета през всяка институция, след това да дойдат и да ти вземат терена, който ти е собственост, как искате да има инвестиции. ... Какво правят нашите правителства по този въпрос, те са ни вкарали в този сив списък и те трябва да направят всичко възможно, за да изчистят имиджа ни".

По думите му оръжейният бизнес, който е поставен на здрав многоетапен контрол, е изключително по закон от началото до края:

"Обвиненията, които понякога проблясват, са единствено и само борба от конкуриращи страни".

България е един от основните доставчици на оръжия и боеприпаси за страните от бившия Варшавски договор, подчерта той:

"Има я статистиката в Министерство на икономиката и в Агенция "Митници" и може да се види за кои страни сме изнасяли след началото на войната в Украйна. В статистиката все още няма лъжа".

Според бизнесмена има огромна несигурност, която се шири по целия свят:

"Войната обърка целия свят. До вчера едни страни са били на една страна и са говорили едно нещо, което е било техен национален приоритет, национална политика. А днес се завърта на 180 градуса".

Гебрев отрече негова компания да е включен в американски забранителен списък за търговия:

"Това го разказват десетки хора, но никой не ми е предоставял да се запозная с такъв документ. Това е свободата на словото. От 20 години непрекъснато се тренираше, докато лъжата стане истина. В последните години лъжата е истината, а не истината да разобличава лъжата".

Търговията с боеприпаси и оръжия се контролира от специализиран държавен орган, обясни той и уточни:

"Поради тази причина ние нямаме какъвто и да е досег до руската държава и руската икономика - било то за внос, било то за износ на каквито и да било компоненти, елементи, суровини и материали за нуждите на отбранителния сектор".

Емилиян Гебрев изтъкна, че по делата, свързани с отравянето му, от 2011 г. досега не е приключило "абсолютно нищо":

"Започнаха от ноември 2011 г. , а сега сме декември 2025 г. Това може би е готово за Рекордите на Гинес. ... Подписал съм много декларации и съм ограничен да разкажа. Това, което беше публикувано в българските и международните медии, дори беше признато от прокуратурата, е, че деянието е от офицери от специализирано руско подразделение".



