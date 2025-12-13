„Извънземният кораб“ идва другия петък? Космическият обект 3I/Atlas лети стремително към Земята

Междузвездният посетител 3I/Atlas се движи стремително към Земята и е на път да достигне най-близката си точка до нас следващата седмица, докато преминава през нашата Слънчева система, създавайки рискове, за които не сме готови, предупреждава учен.

Мистериозният космически обект, за който се смята, че може да е извънземен кораб, ще достигне най-близката си точка до Земята следващата седмица и може да представлява заплаха за човечеството, предава Daily Star.

Повечето учени смятат, че космическата скала с размерите на Манхатън, известна като 3I/Atlas, е комета, но теоретичният физик Ави Льоб заяви, че редица аномалии предполагат, че тя може да не е естествена и може да съществува огромен риск от сблъсък, ако се отклони от очаквания си маршрут. И предупреди: „Ако 3I/Atlas е технологична, тя може да представлява заплаха за човечеството. Нямаме протокол за реагиране на извънземни технологии“.

Очаква се 3I/Atlas да пристигне най-близо до Земята след седмица, на 19 декември 2025 г. Льоб, професор по природни науки в елитния американски университет Харвард, предупреди, че игнорирането на аномалиите може да доведе до това експертите по комети да пропуснат „важни възможности“ да научат повече за Вселената.



