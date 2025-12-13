Уиткоф и Къшнър ще участват в срещата на евролидерите със Зеленски

Специалният пратеник за войната в Украйна Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще се присъединят към срещната на Володимир Зеленски с европейски лидери този уикенд. За това съобщава американски представител, цитгиран от Ройтерс.

Решението Уиткоф да бъде в Берлин подчертава нарастващата спешност на Вашингтон да преодолее оставащите разминавания с Киев по условията на американския мирен план, коментира Ройтерс като припомня, че ръководеше преговорите с Украйна и Русия.

Очаква се да присъстват френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, допълва The Wall Street Journal - медията, която първа съобщи новината.

В четвъртък Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати служител на срещата, само ако прецени, че има изгледи за напредък в мирните преговори.