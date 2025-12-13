  • Instagram
Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира временно еврото у нас

Нов опит за юридическо блокиране на приемането на еврото в България предприе група икономисти и юристи. Професор Румен Гечев обяви, че днес, точно в 12:00 часа, в Общия съд на Европейския съюз е регистрирано искане за обезпечителна заповед, което цели спиране на процедурата по присъединяване на страната към еврозоната. Новината съобщи самият той в предаване на телевизия "България 24".

"Днес, 12 декември 2025 година, точно в 12 часа стана втората регистрация в общия Европейски съд, където беше прието нашето извънредно искане за обезпечителна заповед," заяви Румен Гечев.

Според професора, новата регистрация допълва вече заведено дело от 15 септември тази година (T-653/25). Целта на новата мярка е съдът в Люксембург да разпореди временно спиране на всички действия по въвеждане на единната европейска валута у нас до окончателното произнасяне по основното дело.


#Румен Гечев

