Фицо: Ако животът на руснаците и украинците е нищо за Западна Европа, аз не искам да бъда част от нея
Словашкият премиер Роберт Фицо заяви във Facebook , че не иска да бъде част от "тази Европа, която подкрепя убийствата на руснаци и украинци".
„Ако животът на руснак или украинец е нищо за Западна Европа, тогава аз не искам да бъда част от тази Западна Европа“, каза той след разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, цитиран от Факти.бг.
В четвъртък Фицо обяви, че е изпратил писмо до председателя на Европейския съвет, в което е очертал позицията, която ще представи на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18-19 декември в Брюксел.
Словашкият премиер добави, че няма да подкрепи инициативи, насочени към финансиране на военните разходи на Украйна, които биха изисквали участието на Братислава.
