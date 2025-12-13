  • Instagram
Фицо: Ако животът на руснаците и украинците е нищо за Западна Европа, аз не искам да бъда част от нея

Фицо: Ако животът на руснаците и украинците е нищо за Западна Европа, аз не искам да бъда част от нея

ФБ/Роберт Фицо
Словашкият премиер Роберт Фицо заяви във Facebook , че не иска да бъде част от "тази Европа, която подкрепя убийствата на руснаци и украинци".

„Ако животът на руснак или украинец е нищо за Западна Европа, тогава аз не искам да бъда част от тази Западна Европа“, каза той след разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, цитиран от Факти.бг.

В четвъртък Фицо обяви, че е изпратил писмо до председателя на Европейския съвет, в което е очертал позицията, която ще представи на срещата на върха на ЕС, насрочена за 18-19 декември в Брюксел.

Словашкият премиер добави, че няма да подкрепи инициативи, насочени към финансиране на военните разходи на Украйна, които биха изисквали участието на Братислава.


