Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Атрактивно спускане по ски пистите и празнична програма бележат началото на зимния сезон в Банско. В събота (13 декември) курортът поставя началото на ски сезона от 11:00 часа под връх Тодорка, а от 17:30 часа гостите на Банско ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма на централния площад в града, съобщиха от планинската община.

Специални гости на откриването са ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще се изправят един срещу друг с отбори от любители в състезанието „Влез в отбора на шампиона“ преди обяд на пистите под Тодорка, както и в атрактивното спускане с децата от ски училище „Юлен“. Рока и Жирардели ще бъдат и сред гостите на вечерната програма, когато ще се постави официално начало на сезона.

"Откриването на сезона в Банско винаги е празнично събитие, за което се подготвяме дълго преди официалния му старт", каза за БТА на прага на официалното начало на зимния сезон 2025/2026 г. кметът на планинската община Стойчо Баненски. Той посочи, че в подготовката за зимния сезон участват общината, концесионерът на ски зоната, туристическият бизнес, доставчиците на услуги, търговците и жителите на курортния град. По думите му, това е така, тъй като зимният туризъм е структуроопределящият отрасъл за икономиката на града и общината.

От началото на годината до 30 септември планинският курорт е посрещнал близо 285 000 туристи, колкото са и туристите, посетили Банско за първите девет месеца от 2024 г.

До края на септември тази година 132 000 са туристите от страната, съобщиха за БТА от Община Банско. От чуждестранните туристи най-много са посетили курорта от Израел – 24 500, следвани от Румъния – 23 200. Туристите от Великобритания и от Гърция са съответно 19 000 и 18 000, близо 12 000 са туристите от Северна Македония. От началото на годината Банско е посрещнало по близо десет хиляди туристи от Сърбия и Турция. Гости планинският град е посрещнал още от Германия, Ирландия, Кипър, Молдова, Чехия, Косово, Унгария и други.

Реализираните нощувки от посетителите на курорта за първите девет месеца от годината са почти 900 000.