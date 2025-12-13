Публикуваха нови скандални снимки от досиетата на Джефри Епстийн
Демократите от Камарата на представителите публикуваха снимки от досиетата на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.
Доналд Тръмп, Бил Клинтън, Бил Гейтс, Лари Съмърс и още известни личности са на някои от тях. Републиканците обвиняват демократите в селективен подбор.
Конгресменът демократ Робърт Гарсия заяви, че "тези обезпокоителни снимки повдигат още повече въпроси за Епстийн и връзките му с някои от най-влиятелните мъже в света.
Няма да се успокоим, докато американският народ не разбере истината. Министерството на правосъдието трябва да публикува всички досиета“, заяви Гарсия.
Сега публикуваните снимки са 19. А събраните в досиетата на Джефри Епстийн, който почина в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, те са 95 000. На разпространените се виждат бившият президент Бил Клинтън, милиардера Бил Гейтс, бившия министър на финансите Лари Съмърс, британският принц Андрю. На черно-бяла снимка е Доналд Тръмп, в обкръжението на шест жени, чиито лица са закрити. Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън обвини демократите в "селективно публикуване на подбрани снимки със случайни редакции“ и нарече действията им "демократическата измама срещу президента Тръмп“. Демократите обещаха да продължат да публикуват снимки от досиетата и в следващите дни.