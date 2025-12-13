Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време

Оставката на правителството беше въпрос на време. Това коментира председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в ефира на "Панорама".



По думите му последиците от масовите протести и оставката на правителството са били логична реакция на недоволството на гражданите.



"Тя беше логична след като Борисов първо каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя един огромен протест в София и в 20 града в страната. Оттам нататък беше ясно, че протестът, който поиска оставката на правителството, ще доведе до оставката на правителството. Беше въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация".



Василев коментира и обвиненията, че по този начин се отпушва хаос.



"Реално нито аз, нито колегите от ПП-ДБ сме под илюзия, че всички хора на площада са там заради нас. Тези хора са на площада, защото не искат модела на управление на Борисов и Пеевски да продължи. Този модел на управление сме го гледали дълго време. Моделът, в който институциите чакат по телефона указания. Това е моделът, в който един обикновен депутат, какъвто е г-н Борисов, разпорежда на премиера какво да прави и премиерът го слуша, което е още по-лошо."



По думите му това е модел на управление, в който се вижда съдебна система, която изпълнява поръчки.



"Това е модел, в който ако някой бизнесмен изрази критика към властта му се стоварват 10 проверяващи и се опитват буквално да му откраднат бизнеса. Това е модел на управление, в който ако хората гласуват грешно нямат дърва за огрев.“



Относно това, че няма да има нов бюджета, Василев поясни, че причината за това е започна още октомври месец, когато правителството не чу работодателите, след това се е опитало да вкара бюджет по бързата писта.



"След това го оттегли, после не го оттегли. После вкара нов бюджет, който до голяма степен просто отлагаше непопулярните мерки, но философията му беше същата - ще се вдигат данъците. И ще се бърка по-дълбоко в джоба на българските граждани, за да се захранват едни силови структури и да се пълнят касички“. Той обясни, че сега това което предстои е през първите три месеца страната да бъде с задължителен закон. По думите му няма проблем, че не е в евро.



"Абсолютно никакъв проблем няма с това, че бюджетът е в лева. В Закона за еврото е записано всичко, което е в лева, независимо в кой закон, се превалутира по официалния курс на БНБ. България влиза в еврозоната и няма да има проблеми с това.“