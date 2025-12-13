  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +10
Пловдив: +6 / +11
Варна: +6 / +10
Сандански: +7 / +12
Русе: +6 / +8
Добрич: +4 / +8
Видин: +5 / +7
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +1 / +5
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +5 / +8

Борисов: Осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: Осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл
A A+ A++ A

В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя Facebook профил, който бе на среща с членове и симпатизанти на партията в Силистра.

"За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл. Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват", написа още той.

Борисов обясни, че ГЕРБ за пореден път е проявил държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадат перспектива.

"Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", заключи той.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите