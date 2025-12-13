Спорт по тв на 13 декември
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, спускане, жени Евроспорт 1
12.00 Славия – ЦСКА 1948 Диема спорт
12.20 Сноуборд: Световна купа в Червиния, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2
13.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, мъже Евроспорт 1
13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
14.00 Карлсруе – Падерборн Диема спорт 3
14.00 Арминия – Кайзерслаутерн Нова спорт
14.30 Норич – Саутхемптън Диема спорт 2
15.00 Спартак – Ботев (Пд) Диема спорт
15.00 Атлетико – Валенсия МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Shoot Out, трети кръг Евроспорт 1
15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, жени Евроспорт 2
16.00 Торино – Кремонезе МАХ Спорт 3
16.30 Айнтрахт – Аугсбург Нова спорт
16.35 Ски скокове: Световна купа в Клингентал, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
17.00 Ливърпул – Брайтън Диема спорт 2
17.00 Челси – Евертън Диема спорт 3
17.15 Майорка – Елче МАХ Спорт 4
18.00 ЦСКА – Локомотив (Сф) Диема спорт
18.30 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3
18.30 Ски бягане: Световна купа в Давос, спринт, мъже и жени Евроспорт 2
19.00 Парма – Лацио МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Монца – Гротадзолина МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Берое – Нефтохимик МАХ Спорт 2
19.00 Сноуборд: Световна купа в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2
19.30 Барселона – Осасуна МАХ Спорт 4
19.30 Бърнли – Фулъм Диема спорт 2
19.30 Байер – Кьолн Диема спорт 3
20.00 Мец – ПСЖ Нова спорт
20.45 Снукър: Shoot Out, четвърти кръг Евроспорт 1
21.00 ПСВ Айндховен – Хераклес Ринг
21.00 Баскетбол, Гран Канария – Баскония Диема спорт
21.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", втори ден Евроспорт 2
21.30 Хановер – Бохум Диема спорт 3
21.30 Волейбол, световно клубно първенство, жени МАХ Спорт 1
21.45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3
22.00 Хетафе – Еспаньол МАХ Спорт 4
22.00 Арсенал – Уулвърхемптън Диема спорт 2
22.05 Париж – Тулуза Нова спорт
22.30 НХЛ, НЙ Айлендърс – Тампа Бей МАХ Спорт 2
23.00 Спортинг – Авеш Ринг
02.00 НХЛ, Торонто – Едмънтън МАХ Спорт 3