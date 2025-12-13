  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +10
Пловдив: +6 / +11
Варна: +6 / +10
Сандански: +7 / +12
Русе: +6 / +8
Добрич: +4 / +8
Видин: +5 / +7
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +1 / +5
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +5 / +8

Спорт по тв на 13 декември

  • Сподели в:
  • Viber
Спорт по тв на 13 декември

Freepik
A A+ A++ A

10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, спускане, жени Евроспорт 1

12.00 Славия – ЦСКА 1948 Диема спорт

12.20 Сноуборд: Световна купа в Червиния, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2

13.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, мъже Евроспорт 1

13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.00 Карлсруе – Падерборн Диема спорт 3

14.00 Арминия – Кайзерслаутерн Нова спорт

14.30 Норич – Саутхемптън Диема спорт 2

15.00 Спартак – Ботев (Пд) Диема спорт

15.00 Атлетико – Валенсия МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Shoot Out, трети кръг Евроспорт 1

15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, жени Евроспорт 2

16.00 Торино – Кремонезе МАХ Спорт 3

16.30 Айнтрахт – Аугсбург Нова спорт

16.35 Ски скокове: Световна купа в Клингентал, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.00 Ливърпул – Брайтън Диема спорт 2

17.00 Челси – Евертън Диема спорт 3

17.15 Майорка – Елче МАХ Спорт 4

18.00 ЦСКА – Локомотив (Сф) Диема спорт

18.30 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

18.30 Ски бягане: Световна купа в Давос, спринт, мъже и жени Евроспорт 2

19.00 Парма – Лацио МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Монца – Гротадзолина МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Берое – Нефтохимик МАХ Спорт 2

19.00 Сноуборд: Световна купа в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2

19.30 Барселона – Осасуна МАХ Спорт 4

19.30 Бърнли – Фулъм Диема спорт 2

19.30 Байер – Кьолн Диема спорт 3

20.00 Мец – ПСЖ Нова спорт

20.45 Снукър: Shoot Out, четвърти кръг Евроспорт 1

21.00 ПСВ Айндховен – Хераклес Ринг

21.00 Баскетбол, Гран Канария – Баскония Диема спорт

21.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", втори ден Евроспорт 2

21.30 Хановер – Бохум Диема спорт 3

21.30 Волейбол, световно клубно първенство, жени МАХ Спорт 1

21.45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3

22.00 Хетафе – Еспаньол МАХ Спорт 4

22.00 Арсенал – Уулвърхемптън Диема спорт 2

22.05 Париж – Тулуза Нова спорт

22.30 НХЛ, НЙ Айлендърс – Тампа Бей МАХ Спорт 2

23.00 Спортинг – Авеш Ринг

02.00 НХЛ, Торонто – Едмънтън МАХ Спорт 3


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите