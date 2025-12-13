  • Instagram
Бургас: +8 / +10
Пловдив: +6 / +11
Варна: +6 / +10
Сандански: +7 / +12
Русе: +6 / +8
Добрич: +4 / +8
Видин: +5 / +7
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +1 / +5
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +5 / +8

Облачна събота, само по планините слънце

Облачна събота, само по планините слънце

Днес на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като около и след обяд видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла, в София – около 7°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Облачно и по морето

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

