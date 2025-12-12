По-добре късно, отколкото никога: ЕС най-после замрази руските активи

Европейският съюз взе решение да замрази резервите на руския централна банка за неопределено време, отбелязвайки значителна промяна в начина, по който блокът управлява суверенните активи на Москва, и отваряйки възможност за мащабен финансов пакет за Украйна. Решението премахва изискването за шестмесечно подновяване, което означава, че около 210 милиарда евро, разпределени в цяла Европа, ще останат недостъпни за Русия, освен ако квалифицирано мнозинство от държавите членки на ЕС – поне 15 страни, представляващи над половината от населението на съюза – не гласува за отмяна на мярката. До момента бе необходима единодушност, което оставяше санкциите уязвими на възражения от Унгария или Словакия, които многократно заплашваха да блокират удължаването.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства стъпката, като подчерта, че това гарантира запазването на замразяването на руски суверенни средства, докато войната навлиза в четвъртата си година. Промените позволяват на ЕС да продължи с плана за „заем за репарации“, чрез който се предвижда да се наберат до 90 милиарда евро за две години в подкрепа на украинските финанси. Отделно предложение, обсъждано в Брюксел, предвижда по-голям пакет до 165 милиарда евро за покриване на нуждите на Украйна през 2026 и 2027 г. Структурата на заема обвързва погасяването му с бъдещи компенсации от Русия за военни щети, което ефективно превръща помощта в аванс по очаквани репарации.

Европейският съвет ще се събере на 18–19 декември, където лидерите се очаква да обсъдят окончателните условия на финансовия пакет и да гарантират, че рисковете се споделят справедливо между държавите членки. Белгия е един от основните скептици по отношение на механизма за заем за репарации. Брюксел се опасява, че без постоянно замразяване бъдещо вето може да принуди Белгия – където се намира финансовата институция Euroclear, държаща по-голямата част от активите – да върне на Русия сума, близка до една трета от националния й брутен вътрешен продукт. Промяната към гласуване с квалифицирано мнозинство съгласно член 122 от законодателството на ЕС е предназначена да реши тези опасения. Европейски служители посочват, че за Белгия вече се подготвят солидни гаранции, а Германия вече е сигнализирала, че ще предостави около 50 милиарда евро.

Русия реагира остро. Централната й банка осъди плана на ЕС като незаконен и заяви, че ще предприеме всички налични правни действия за оспорване. Москва вече е подала иск в местен съд срещу Euroclear, която управлява голяма част от замразените резерви. Руски изявления описват идеята за заем за репарации като нарушение на международните норми, въпреки че правните оценки за ЕС – включително от Covington & Burling – сочат, че вероятността Русия да успее да анулира мярката в международен съд е изключително ниска.

Въпреки правните заплахи, Брюксел смята неопределеното замразяване за необходима стъпка за осигуряване на стабилно дългосрочно финансиране за Киев в момент, когато бюджетните натиски върху Украйна се увеличават. Без нова подкрепа Киев може да се изправи пред сериозни финансови дефицити до средата на 2026 г. Новата организация има за цел да гарантира, че политическите спорове в ЕС няма да прекъснат потока на помощта. Европейските служители посочват, че блокът вече разполага с по-устойчив механизъм, намаляващ риска от вътрешни вета и даващ на Украйна по-ясна представа за бъдещото финансиране.

С наближаването на декемврийската среща лидерите на ЕС все още трябва да финализират няколко елемента, включително разпределението на гаранциите между държавите членки и правната структура, която ще подкрепя заема. Но с вече одобрено неопределено замразяване, блокът премахна една от основните пречки, забавящи прогреса, и укрепи координацията между столиците. Стъпката представлява както засилване на икономическия натиск върху Москва, така и сигнал за дългосрочна ангажираност към Киев в продължаващия конфликт.