ЕС налага такса от 3 евро за малките пратки

Финансовите министри на държавите от Европейския съюз постигнаха ключово споразумение днес за въвеждане на фиксирано мито върху малките пратки. От 1 юли 2026 година всяка пратка на стойност под 150 евро, влизаща в общността, ще се облага с такса от 3 евро. Решението идва в отговор на масовия наплив на евтини стоки от трети страни, който затруднява местните търговци и претоварва митническите служби.

Новата регулация ще засегне пряко потребителите, пазаруващи от популярни платформи за електронна търговия извън ЕС, като китайските гиганти "Шейн" (Shein), "Тему" (Temu) и "АлиЕкспрес" (AliExpress)



Досега пратките с ниска стойност (под 150 евро) бяха освободени от мита, което създаваше значително ценово предимство за търговците извън съюза. Според Европейската комисия, само през 2024 година в ЕС са влезли 4,6 милиарда такива пратки, като голяма част от тях са с декларирана занижена стойност с цел избягване на данъци.

Въвеждането на фиксираната такса е временна мярка. Тя ще действа до 2028 година, когато се очаква да влезе в сила по-мащабна митническа реформа. Тогава прагът за безмитен внос от 150 евро ще бъде напълно премахнат и всички стоки, независимо от цената им, ще подлежат на стандартно митническо облагане.

Безопасност и екология

Освен икономическите причини, решението е мотивирано и от опасения за безопасността на потребителите. "Влизането на такива пратки в Общността без мита води до нелоялна конкуренция, рискове за здравето и безопасността на потребителите, както и до високи нива на измами," се посочва в мотивите към решението на Съвета на ЕС.

Екологичният отпечатък от транспортирането на милиарди малки пакети по въздух също е сред аргументите за затягане на режима. Според данни на комисията, над 65% от тези пратки са умишлено подценени в митническите декларации.