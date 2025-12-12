Говорителката на Белия дом: На президента Тръмп му писна и от Украйна, и от Русия

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит заяви, че на президента Доналд Тръмп вече му е „писнало“ да полага какви ли не усилия, за да слой точка на конфликта между Украйна и Русия.

„Президентът е безкрайно разочарован и от двете страни във войната, и му писна от срещи заради самите срещи. Не иска повече приказки. Иска действия. Иска тази война да приключи. Само за войната той е отделелил над 30 часа в последните две седмици, разговаряйки и с украинците, и с руснаците, и с европейците“, поясни Ливит.

На журналистически въпрос дали Вашингтон ще изпрати свой представител в Париж тази събота, където се очаква да се проведе среща между Киев и няколко европейски лидери, Ливит отговори, че САЩ ще изпратят, ако преценят, че „си заслужава времето“.

Американската медия Аксиос отбелязва, че на въпросната среща се очаква да присъстват високопоставени дипломати от Украйна, Франция, Германия и Обединеното кралство.