Какво следва след оставката на правителството по процеса за присъединяването ни към еврозоната?
От Европейската комисия (ЕК) отговориха на въпрос специално за бТВ какво следва след оставката на правителството по процеса за присъединяването ни към еврозоната.

Припомняме ви, че на 8 юли 2025 г. официално стана ясно, че България ще бъде 21-вия член на еврозоната

Последните политически събития не възпрепятстват България да приеме еврото като официална валута на 1 януари 2026 г.

Това се посочва в отговор от ЕК, информира бТВ.

Службите на Европейската комисия продължават да работят с българските власти по практическата подготовка за преминаването към еврото в съответствие с националния план и график.

