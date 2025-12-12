От Европейската комисия (ЕК) отговориха на въпрос специално за бТВ какво следва след оставката на правителството по процеса за присъединяването ни към еврозоната.

Припомняме ви, че на 8 юли 2025 г. официално стана ясно, че България ще бъде 21-вия член на еврозоната

Последните политически събития не възпрепятстват България да приеме еврото като официална валута на 1 януари 2026 г.

Това се посочва в отговор от ЕК, информира бТВ.

Службите на Европейската комисия продължават да работят с българските власти по практическата подготовка за преминаването към еврото в съответствие с националния план и график.