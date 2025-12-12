Какво следва след оставката на правителството по процеса за присъединяването ни към еврозоната?
От Европейската комисия (ЕК) отговориха на въпрос специално за бТВ какво следва след оставката на правителството по процеса за присъединяването ни към еврозоната.
Припомняме ви, че на 8 юли 2025 г. официално стана ясно, че България ще бъде 21-вия член на еврозоната
Последните политически събития не възпрепятстват България да приеме еврото като официална валута на 1 януари 2026 г.
Това се посочва в отговор от ЕК, информира бТВ.
Службите на Европейската комисия продължават да работят с българските власти по практическата подготовка за преминаването към еврото в съответствие с националния план и график.
Още по темата:
- » Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
- » Топ 5 факта за еврото, които не знаете
- » Финансист предупреди за сериозен риск от фалшиво евро
Коментирай
Най-четено от Общество
НА ЖИВО Протестът срещу властта в София и страната ОБНОВЕНАВидео 17:52 10.12.2025 | Общество
Последно от Общество