Боят между Кубрат Пулев и руснака Мурат Гасиев приковава вниманието тази вечер

Кубрат Пулев ще защитава регулярната си титла на Световната боксова асоциация в тежка категория срещу руснака Мурат Гасиев тази вечер. Битката е с максимална продължителност 12 рунда и ще се проведе в Дубай, като се очаква да започне около 22:00 часа българско време.

44-годишният българин се би за последно миналия декември, когато победи Махмуд Чар в София чрез единодушно съдийско решение. 32-годишният руснак пък надви американеца Джеремая Милтън през август в Маями чрез технически нокаут.

Вчера се проведе официалният кантар преди двубоя, като Пулев закова кантара на 115 килограма, а противникът му бе по-лек с 10 килограма. Кубрат е по-висок с около 5 сантиметра, а предимството му в разтега е 10 см, като и двамата боксьори са с нормален гард.

