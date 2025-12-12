Епидемия от грип парализира британската здравна система

Обединеното кралство е изправено пред „безпрецедентна вълна от супер грип“. Това предупреди здравен шеф, докато здравният министър призова лекарите да отменят планираната петдневна стачка преди Коледа.

Уес Стрийтинг заяви, че държавно финансираната Национална здравна служба (NHS) се намира в „невероятно нестабилна ситуация“ поради нарастващия брой случаи на грип и е изправена пред „предизвикателство, каквито не е виждала от началото на пандемията“.

Данните на NHS, публикувани на 11 декември, показаха, че случаите на грип са достигнали рекордно ниво за това време на годината. Броят на случаите е скочил с 55% за една седмица до средно 2660 пациенти в болница всеки ден през миналата седмица, предаде АФП.

„С рекордното търсене и предстоящата стачка на резидентите (младшите) лекари, тази безпрецедентна вълна от супер грип поставя NHS пред най-лошия възможен сценарий за това време на годината“, каза националният медицински директор на NHS Мегана Пандит.

Стрийтинг посочи, че броят може да се утрои преди пика и че ситуацията в болниците вече е „непростима“. „Ето защо призовавам директно лекарите-стажанти да приемат предложението на правителството“, написа той във вестник „Таймс“.

Функционирането на NHS е важен политически въпрос във Великобритания. Лейбъристкото правителство на премиера Киър Стармър е под натиск да намали времето за чакане.

Планираната стачка от 17 декември ще бъде 14-тата стачка на лекарите от март 2023 г. насам, ако се състои.

Опитите да се намалят списъците с чакащи пациенти бяха частично засегнати от повтарящите се стачки както на резидентите, така и на консултантите. Резидентите – лекарите под нивото на консултантите – са в спор с правителството относно заплащането и липсата на възможности за обучение.

Стрийтинг е приел искането на синдиката на лекарите, че медиците, обучени в Обединеното кралство, да имат предимство пред кандидатите от чужбина при разпределянето на местата за обучение. Броят на местата за обучение също така ще бъде увеличен.

Но той настоява, че правителството „не може и няма да промени заплатите, особено след 28,9% увеличение на заплатите през последните три години и най-високото увеличение на заплатите в целия публичен сектор през последните две години“.

Британската медицинска асоциация, която представлява лекарите резиденти, изисква допълнителни 26%, които според нея са необходими за възстановяване на заплатите след години на споразумения за заплати под нивото на инфлацията. Тя ще представи новото споразумение на правителството на членовете си в онлайн анкета, която ще приключи на 15 декември.