Депутат пита за опасни бактерии в топлата вода, в Здравното министерство не е постъпвала информация

Здравните власти ще продължат да изпълняват своите ангажименти по отношение профилактика на болестите, каза министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов по време на парламентарния контрол.

Депутатът от „Възраждане” Ангел Георгиев цитира изследване на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и „Активни потребители“, което е установило висока концентрация на бактерии в топлата питейна вода. Има ли опасни бактерии и вируси и в каква концентрация - това ще стане ясно до края на годината. Четири проби - с топла и студена вода от три града - София, Пловдив и Плевен, са взети през юни. Изследването сравнява микробиологичната чистота на топлата и студената вода, посочва депутатът в своя въпрос. Георгиев попита какви са плановете на министерството да провежда повече такива изследвания и да оповестява резултатите и съответните мерки, които ще вземе, така че гражданите да са информирани и да не са застрашени.


В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество, отговори Кирилов.

Качеството и безопасността на водата за питейно-битови цели зависи от много фактори, един от които е състоянието на вътрешната разпределителната система, част от която е вътресградната инсталация за топла и студена вода – смесителните кранове, душ батериите и т.н. Отговорността за поддържането на вътресградната инсталация е на собствениците на съответните жилищни и обществени обекти, каза още Силви Кирилов.

