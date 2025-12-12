Терзиев за кризата с боклука: Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни и аз поемам отговорност

Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация. Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност. Утре ще бъда на терен заедно с всички, които помагат за решаването на проблема. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във фейсбук.

Когато СПТО трябваше спешно да бъде прехвърлено в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в „Люлин“ имахме затруднения. Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука, пише още той.

Но в момента, в който ситуацията излезе извън контрол, мобилизирахме всичко налично, техника, хора и доброволци, за да бъдат изчистени буквално планини от боклук.

Работим на терен, координираме екипи, променяме маршрути в движение. И резултатите вече се виждат:

От вчера 10, 9 и 8 микрорайон са на регулярно, ежедневно извозване. От днес 1, 2 и 90% от 3 също са на постоянен режим. Днес акцията е в 4, 5, 6 и 7 микрорайон. Всички кофи ще бъдат напълно изчистени, а от утре и тези райони минават на регулярното обслужване. За утрешното събитие с доброволците планираме да остане единствено събирането на едрогабаритни отпадъци, маршрутите финализираме днес, заяви Терзиев.

Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен.Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден, заключи градоначалникът.

Вчера кметът на район "Люлин" Георги Тодоров обяви, че последователната позиция, която отстоява по отношение на кризата с отпадъците в "Люлин", е дала резултат.

"СО вече предприема по-адекватни действия за справяне с кризата. Ще продължа да се боря нашият район да бъде достойно третиран, макар и с риск от нападки срещу мен", посочи той.

Големите контейнери за събиране на отпадъци вече са възстановени на обичайните си локации. Столичен инспекторат и районната администрация оказват логистична подкрепа на доброволците, като се раздават чували и се осигуряват камиони за извозване на отпадъците. Очакваме включването на още 5 големи камиона с преса в рамките на тази седмица.

Екипи на районната администрация бяха на терен близо два месеца, и благодарение на навременната им работа ситуацията с отпадъците беше стабилизирана. За тези допълнителни дейности бяха инвестирани близо 600 000 лв., за което бях помолен от кмета Терзиев и които средства са лично одобрени по разчети на зам.-кмета на СО, г-жа Бобчева. След преустановяване на възлагането към моите екипи проблемът рязко се изостри, а „Софекострой“ сега имат трудната задача да наваксват изоставането.

Искам ясно да подчертая – за мен най-важни са спокойствието на жителите на "Люлин" и чистата среда, в която живеем. Няма да спестя истината, нито да прикривам чужда безотговорност. Не приемам прехвърлянето на вина и използването на тежката ситуация за личен пиар на гърба на гражданите, категоричен е Тодоров.

В началото на седмицата кметът на район "Люлин" Георги Тодоров се оплака от липсата на решение за справянето с отпадъците в района. Кметът на София Васил Терзиев тогава му отговори, че са мобилизирани всички ресурси кварталът ще бъде изчистен в кратък срок.