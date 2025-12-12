Пълен шок! Арестуваха голям полицейски шеф в София
Началникът на столичното 05 РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес, съобщи бТВ като се позова на „свои източници“.
При акцията са арестувани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.
Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“ в МВР.
Още по темата:
- » РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор
- » Доброто: Пловдивски полицаи осигуриха спешен ескорт на бременна жена до болница
- » Полицията алармира за рязко увеличение на пострадали деца пешеходци
Коментирай
Най-четено от Общество
НА ЖИВО Протестът срещу властта в София и страната ОБНОВЕНАВидео 17:52 10.12.2025 | Общество
Последно от Общество