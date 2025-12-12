  • Instagram
Пълен шок! Арестуваха голям полицейски шеф в София

Пълен шок! Арестуваха голям полицейски шеф в София
Началникът на столичното 05 РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес, съобщи бТВ като се позова на „свои източници“.

При акцията са арестувани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.

Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“ в МВР.

#полицаи

