ВМРО: Кабинетът „Желязков“ подаде оставка, но порочният модел си остава
Липсата на ясни механизми за контрол на изпълнителната власт ще доведе до повторение на същите грешки, но с нови лица. Това се посочва в остра позиция на ВМРО по повод оставката на правителството на Росен Желязков. От партията са категорични, че аргументите за Еврозоната и стабилността не са успели да задържат управляващата коалиция между ГЕРБ, "ДПС – Ново начало", БСП и ИТН.
"Ако ще сменяме Росен с Асен или с такъв като Киро – полза никаква. Голямата битка ще бъде да не допуснем този свръхцентрализиран модел на държавата да продължи", се казва в официалното изявление на политическата сила.
Според ВМРО кабинетът не е паднал вследствие на действията на парламентарната опозиция, а заради обществения натиск. От партията определят управлението като "беззаконие, облечено във власт".
"Този кабинет се самосвали, защото много успешно раздразни целия спектър от обществото и му скочиха почти всички. Арогантността, наглостта и безскрупулното упражняване на власт събориха това правителство", заявяват от ВМРО.
Прогнозата на воеводите е, че предстоят взаимни обвинения между бившите партньори за хаоса в държавата, който според тях ще продължи и през следващата година.
Искания за реформи
ВМРО очертава конкретни стъпки за излизане от кризата, като акцентира върху необходимостта от "легитимни национални цели". Основните приоритети, които партията поставя, включват:
Премахване на промените в Конституцията, свързани с "домовите книги";
Широка финансова и управленска децентрализация за общините;
Мерки за подпомагане на "образованата раждаемост";
Освобождаване на малкия и среден бизнес от административни репресии.
"Нужно е държавата да насърчи предприемачеството и българското производство, за да има реална икономика, а не икономика на алъш-вериша", завършва позицията на ВМРО.
