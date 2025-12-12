ВМРО: Кабинетът „Желязков“ подаде оставка, но порочният модел си остава

Липсата на ясни механизми за контрол на изпълнителната власт ще доведе до повторение на същите грешки, но с нови лица. Това се посочва в остра позиция на ВМРО по повод оставката на правителството на Росен Желязков. От партията са категорични, че аргументите за Еврозоната и стабилността не са успели да задържат управляващата коалиция между ГЕРБ, "ДПС – Ново начало", БСП и ИТН.

"Ако ще сменяме Росен с Асен или с такъв като Киро – полза никаква. Голямата битка ще бъде да не допуснем този свръхцентрализиран модел на държавата да продължи", се казва в официалното изявление на политическата сила.



Според ВМРО кабинетът не е паднал вследствие на действията на парламентарната опозиция, а заради обществения натиск. От партията определят управлението като "беззаконие, облечено във власт".

"Този кабинет се самосвали, защото много успешно раздразни целия спектър от обществото и му скочиха почти всички. Арогантността, наглостта и безскрупулното упражняване на власт събориха това правителство", заявяват от ВМРО.

Прогнозата на воеводите е, че предстоят взаимни обвинения между бившите партньори за хаоса в държавата, който според тях ще продължи и през следващата година.

Искания за реформи

ВМРО очертава конкретни стъпки за излизане от кризата, като акцентира върху необходимостта от "легитимни национални цели". Основните приоритети, които партията поставя, включват:

Премахване на промените в Конституцията, свързани с "домовите книги";

Широка финансова и управленска децентрализация за общините;

Мерки за подпомагане на "образованата раждаемост";

Освобождаване на малкия и среден бизнес от административни репресии.

"Нужно е държавата да насърчи предприемачеството и българското производство, за да има реална икономика, а не икономика на алъш-вериша", завършва позицията на ВМРО.