  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +11
Пловдив: +4 / +12
Варна: +5 / +10
Сандански: +7 / +13
Русе: +4 / +9
Добрич: +3 / +7
Видин: +5 / +8
Плевен: +4 / +8
Велико Търново: +0 / +6
Смолян: -2 / +4
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +2 / +7

Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”

  • Сподели в:
  • Viber
Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”
A A+ A++ A

Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”. При гласували 227 депутати, всички подкрепиха оставката, нямаше „против” и въздържали се.


Преди това имаше остри дебати и размяна на обвинения за причините за общественото недоволство.

Вчера в 13:30, когато депутатите трябваше да гласуват шестия вот на недоверие, управляващите поискаха почивка за извънреден коалиционен съвет. Минути по-късно Росен Желязков съобщи решението - гласът на протестиращите е чут от властта и оставката е подадена още преди депутатите да гласуват вот на недоверие номер 6.

Минути по-късно все пак народните представители гласуваха – и шестият вот на недоверие остана в историята като неуспешен. За оставката на кабинета гласуваха 106-има депутати, при изискване за минимум от 121.

#Желязков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите