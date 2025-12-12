Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”
Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”. При гласували 227 депутати, всички подкрепиха оставката, нямаше „против” и въздържали се.
Преди това имаше остри дебати и размяна на обвинения за причините за общественото недоволство.
Вчера в 13:30, когато депутатите трябваше да гласуват шестия вот на недоверие, управляващите поискаха почивка за извънреден коалиционен съвет. Минути по-късно Росен Желязков съобщи решението - гласът на протестиращите е чут от властта и оставката е подадена още преди депутатите да гласуват вот на недоверие номер 6.
Минути по-късно все пак народните представители гласуваха – и шестият вот на недоверие остана в историята като неуспешен. За оставката на кабинета гласуваха 106-има депутати, при изискване за минимум от 121.
Още по темата:
- » Парламентът ще гласува оставката на кабинета "Желязков"
- » Оставката е факт - Кабинетът на Росен Желязков пада след протестите
- » Правителството изтегля бюджета