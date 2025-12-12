БСП предупреди: Триъгълникът на властта може да се превърне в Бермудски триъгълник

С мрачен тон и предупреждение за „непредсказуемо“ развитие и „голям хаос“ до края на 2025 г. председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев разтърси пленарната зала по време на дебатите по оставката на кабинета на Росен Желязков. По думите му България се връща към опасна политическа нестабилност, която заплашва институциите, бюджета и усещането за посока в държавата.

Хаосът като политическа перспектива и критиките към ПП-ДБ

Стойнев подчерта, че БСП е участвала в управлението „в името на стабилността“, но сега усещането е, че страната отново се плъзга към хаос. Той настоя, че бюджет за догодина е жизненоважен, защото без него рисковете за държавата ще се умножат. Социалистът обвини депутатите от ПП-ДБ, че се виждат като победители от общественото недоволство, но според него хората очакват отговорност, а не политическо самодоволство.

Стойнев заяви, че правителството е било необходимо, а министрите от БСП могат да гледат хората „с високо вдигнати глави“. Той попита ПП-ДБ дали вярват, че протестиращите ги приемат като свои фаворити. По думите му Асен Василев и формацията му сами са изкривили модела, който критикуваха, променяйки Конституцията, празнувайки и днес оставяйки хората „отново излъгани“.

Бермудски триъгълник, спирала от избори и усещане за пропаст

Стойнев заяви, че отговорността за държавата е обща, както на парламента, така и на хората, които протестират в Триъгълника на властта. Той предупреди, че този символичен център може да се превърне в „Бермудски триъгълник“, който да погълне политическата система, ако партиите не намерят общ път.

Социалистът прогнозира „спирала от избори“, която ще изтощи страната и институциите, ако не бъде гарантиран бюджет за хората. По думите му това е последната линия на защита срещу разгръщащата се нестабилност.