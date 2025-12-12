Първан Симеонов: Борисов ще се опита сега да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите

Хората показаха, че са готови да излизат на протести още и още, ако не се удовлетворяват техните искания. Това коментира в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ социологът Евелина Славкова от агенция „Тренд”. Според колегата ѝ Първан Симеонов от агенция „Мяра” големият въпрос сега е свързан с ходовете на Румен Радев.

„Намираме се в поредна точка, в която си говорим за демокрацията и за това да се върне силата на институциите. Големият е въпрос е какво ще се случи на следващите избори? Кой ще остане в управлението? Кой ще е следващото управление? Защото хората показаха, че са готови да излизат и пак, и пак, ако не се удовлетворяват техните искания и разбирания за това какво трябва да представя демокрацията и държавата”, заяви Евелина Славкова.

„Борисов ще се опита сега да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите. Опитва се и да се разкачи от Пеевски, който с идеята си за контрапротести пое всичко върху себе си”, заяви Първан Симеонов. „Другото, което Борисов ще се опита да направи, е да остане годен при бъдещо раздаване за някакви коалиции или тематични мнозинства”, смята социологът. И допълни, че големият въпрос сега е свързан Румен Радев.



„Ако сега скочи, може да е основен бенефициент от всичко това, наред с ПП-ДБ, които ще укрепнат в тази ситуация”, коментира Симеонов.

Сега, по думите му, има проблем и с критично ниското доверие към изборите. „Ние премерихме 16% доверие към изборите през март, когато Конституционният съд ревизира резултата. Това е потресаващо”, коментира Симеонов. По думите му следва въпросът със служебното правителство, а след изборите на дневен ред ще бъде съдебната система.

Евелина Славкова също смята, че е важен въпросът с Румен Радев. „Ако сега влезем в хипотезата, че Румен Радев не скочи и тези политически партии, които имаме в момента, отидат на избори, ние ще получим от същото по много, както получавахме назад във времето. Няма да има никаква динамика в електоралните отношения и ще продължим по същия начин. Затова в момента виждаме тази концентрация на енергия около Румен Радев. Той ежедневно коментира и дава „сламки”, че той ще скочи, че ще участва със собствен политически проект, в който той ще бъде лицето. Това може да доведе до повишаване в електоралните отношения – повече хора да излязат да гласуват, защото ще има нещо ново. Новото винаги провокира хората да излязат да гласуват”, каза Славкова.