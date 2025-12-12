Остра атака на ИТН: ПП-ДБ забравиха кабинетите, в които ходеха

С остра и прецизно насочена към ПП-ДБ реч председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов разклати пленарната зала, обвинявайки формацията в политическо лицемерие, забвение и двойни стандарти. Той подчерта, че ИТН са изпълнили ангажиментите си спрямо санитарния кордон към ДПС-Ново начало, докато ПП-ДБ, по думите му, са се опитали да изтрият собственото си участие в общи конституционни и законодателни действия.

Напрежението ескалира, след като Йорданов насочи критиките си към проваления бюджет и към отношението на коалицията към властта.

Обвиненията към ПП-ДБ

Тошко Йорданов напомни от парламентарната трибуна, че ИТН са спазили всички ангажименти, поети спрямо санитарния кордон към ДПС-Ново начало. Той подчерта, че ПП-ДБ не могат да се правят на изненадани, след като „техните подписи стоят редом до тези на ДПС-Ново начало под Конституцията и други законопроекти“. Йорданов заяви, че представителите на ПП-ДБ „много добре знаят къде е кабинетът на Делян Пеевски, защото често са ходили там“.

По думите му рядко е виждал „толкова нагли лъжци, които са забравили какво са направили и скачат срещу този, когото сами поканиха“. Той беше категоричен, че синдикатите, протестиращи отвън, ще търсят отговори от ПП-ДБ, защото според него именно те са провалили бюджета.

Отказът на ИТН от властта и атаката срещу ПП-ДБ

Йорданов заяви, че ИТН два пъти са се отказвали от властта – веднъж заради Асен Василев и темата за Северна Македония, а вторият път сега, заради протестите. Според него това поведение рязко контрастира с „вкопчването“ на ПП-ДБ във властта.



Той описа коалицията като „пияндурник, който се е събудил и го цепи главата от махмурлук“, защото усещат, че последиците от собствените решения ще се стоварят върху тях. В края на речта си Йорданов добави, че „още личат черти по паркета на Министерския съвет от маникюра на Кирил Петков“, подчертавайки разочарованието си от начина, по който ПП-ДБ се държат, когато губят влияние.