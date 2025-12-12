  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +11
Пловдив: +4 / +12
Варна: +5 / +10
Сандански: +7 / +13
Русе: +4 / +9
Добрич: +3 / +7
Видин: +5 / +8
Плевен: +4 / +8
Велико Търново: +0 / +6
Смолян: -2 / +4
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +2 / +7

Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година

  • Сподели в:
  • Viber
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
A A+ A++ A

Днес ще внесем в деловодството на Народно събрание проекторешение, с което да задължим Министерски съвет да поиска отлагане с една година за влизането на България в еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.

"През 2005 г. на България и Румъния им е дадено изключение за вкарване на нашата страна в еврозоната. То беше отменено на 8 юли с решението на Европейския парламент. Ние обаче имаме право да поискаме удължаване отново на това изключение до 1 януари 2027 г.", каза той.

По думите му в момента е настъпил едни "форсмажор". "Ние, за разлика от всички други държави, които са въвели еврото, ще влезем в еврозоната без правителство и без бюджет", отбеляза Костадинов.

От "Възраждане" са категорични, че трябва да се проведе спешен консултативен съвет относно именно "незаконното вкарване на България в еврозоната". "Още миналата седмица изпратих писмо по темата до президента, отговор все още нямаме. Но считаме, че трябва да се проведе такъв съвет още понеделник", допълни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че партията ще настоява да не се унищожават машините за печатане на левове. "Има такова издадено настояване от ЕЦБ", заяви той.

Според Костадинов тези техни действия няма да получат голяма подкрепа в парламентарната зала, но ще бъдат приети от голяма част от българското общество.

#евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите