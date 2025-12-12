Проф. Георги Рачев: Децата ще изкарат кафява Коледа

Сняг в обозримото бъдеще няма. Децата ще трябва да изкарат една кафява Коледа", отбеляза проф. Рачев и допълни, че това е почти сигурно събитие според настоящите метеорологични модели.

Антициклонът "Даниела" блокира зимата

Причината за липсата на зима е мощният антициклон "Даниела", който трайно се е настанил над Европа. Според климатолога, Европейският център за средносрочни прогнози и американските модели прогнозират тотално засушаване в южната част на континента.

"От Атлантика бълва циклон след циклон - като гирлянди за Нова година, и те носят много топлина на целия континент", обясни образно проф. Рачев.

Температури над нормата

Данните показват, че температурите са с около 4 до 4,5 градуса над климатичните норми. Следващата седмица ще бъде почти пълно копие на изминалата. Очаква се леко захлаждане в неделя, но още в понеделник топлата вълна ще се завърне.

"Ужасно сухо ще бъде този месец, ако успеем да изпълним половината норма, ще бъде добре", предупреди експертът относно липсата на валежи.

Проф. Рачев даде пример с Москва, където температури от минус 6 градуса през декември не се считат за студ. В същото време в Пловдив тревата продължава да бъде "свърхзелена".

"Това, което виждаме, не отговаря не само на зима, но не отговаря и на късна есен", коментира в заключение климатологът.