ВКС избира чрез жребий новия разследващ на главния прокурор

Нов "ad hoc" прокурор, който ще има правомощията да разследва главния прокурор и неговите заместници, ще бъде избран днес чрез системата за случайно разпределение. Процедурата ще се проведе във Върховния касационен съд (ВКС), а името на магистрата ще бъде изтеглено чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Как ще протече изборът

Новият разследващ ще бъде определен измежду съдиите, които са дали предварителното си съгласие и са включени в специалния списък, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС. Според информация на специализираните правни портали, в момента списъкът включва 11 магистрати, сред които са съдии от апелативни и окръжни съдилища в страната.

"Във ВКС е постъпило искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да присъства на избора", съобщиха официално от пресцентъра на съда.

Мандат и правомощия

Избраният магистрат ще изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, евентуално извършени от главния прокурор, за срок до две години. След изтичането на този период той ще бъде възстановен на длъжността, която е заемал преди избора. Механизмът бе въведен като отговор на международните критики за липсата на ефективен контрол върху фигурата на "обвинител №1" в България.

Предисторията

Процедурата се налага, тъй като мандатът на първия такъв магистрат – съдия Даниела Талева от Софийския градски съд, изтече на 7 декември тази година. Талева бе избрана на 7 юли 2023 година, когато жребият бе изтеглен сред 22-ма кандидати в присъствието на медии и ръководството на ВКС.

По време на своя мандат Даниела Талева разгледа множество сигнали срещу ръководството на прокуратурата, като образува две досъдебни производства, които впоследствие бяха прекратени.

Изборът днес идва на фона на продължаващо юридическо напрежение между върховните съдии и изпълняващия функциите главен прокурор относно легитимността на дългия му престой на поста.