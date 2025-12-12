Синдикатите отправиха въпроси към депутатите за доходите през 2026 година

Двете най-големи синдикални организации в страната – КНСБ и КТ "Подкрепа", изпратиха общо писмо до всички парламентарни групи с искане за ясни отговори относно финансовата рамка за следващата година. Синдикатите поставят остро въпроса какво ще се случи с доходите на работещите българи, ако Народното събрание не приеме внесените проектобюджети и държавата премине към "удължителен закон" за Бюджет 2025.

Лидерите на организациите настояват депутатите да поемат отговорност и да разяснят дали планираните увеличения на възнагражденията ще станат факт от 1 януари 2026 година.



В обръщението си синдикатите изброяват конкретни сфери, в които напрежението расте заради несигурността. Основният въпрос е дали минималната работна заплата ще се увеличи на 620,20 евро (1213 лева), както е разписано в постановлението на Министерския съвет.

"Ще се увеличат ли заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал от 01.01.2026 г. в предучилищното и училищното образование с 10%, както предвижда настоящият проект на бюджет?", питат синдикатите в позицията си.

Транспорт и пощи под въпрос

Сериозни притеснения са изразени и за работещите в държавните дружества. Синдикатите настояват да знаят дали служителите на "Български пощи" ще получат заложеното увеличение, което да гарантира, че няма да има нетни заплати под 1000 лева.



Особено внимание се обръща на железопътния транспорт. Въпросът към народните представители е дали БДЖ "Пътнически превози" ще получи предвидените 20 милиона евро за повишаване на възнагражденията, за да се избегне напрежението в системата.

Местна власт и здравеопазване

В писмото се засяга и проблемът с финансирането на общините. Синдикатите питат конкретно дали ще бъде осигурена субсидията, която да позволи ръст на заплатите в градския транспорт на големите градове, включително София, Варна и Русе.

Сред другите ключови въпроси са:

Ще се повишат ли заплатите на младите лекари и специалистите по здравни грижи?

Ще получат ли 15% увеличение работещите в обществените медии (БНР, БТА и БНТ)?

Ще има ли ръст на доходите за служителите в НОИ, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта?

Гарантирано ли е увеличението на пенсиите по "швейцарското правило" от 1 юли 2026 година?

Синдикатите предупреждават, че липсата на редовен бюджет може да замрази доходите на стотици хиляди българи и настояват за спешни действия от страна на законодателната власт



