"Борисов беше в най-доброто си настроение, Радев трябва да излезе на избори"

Протестът получи оставката на правителството. Трудният въпрос е - а сега накъде. Това заяви пред БТВ социологът Боряна Димитрова.
"Контрол, независима съдебна система и институции ще се случат бавно и с желание", допълни тя.
"Вчера Ивайло Мирчев каза дума, която ще е новото "изчегъртване" - "разграждане", коментира социологът Андрей Райчев.
"Борисов вчера беше в най-доброто си настроение изобщо", коментира Райчев.
Журналистът Стояна Георгиева каза, че има обществен консенсус за разграждане на стария модел.
"Битката вече е за оцеляването на ГЕРБ", коментира Димитрова.
"Румен Радев ще постъпи безотговорно, ако сега не се яви на избори. Той ще има между 500 000 гласа и 1 млн. Нямаме представител в ляво", каза Райчев.
