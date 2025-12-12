"Борисов беше в най-доброто си настроение, Радев трябва да излезе на избори"

Протестът получи оставката на правителството. Трудният въпрос е - а сега накъде. Това заяви пред БТВ социологът Боряна Димитрова.

"Контрол, независима съдебна система и институции ще се случат бавно и с желание", допълни тя.

"Вчера Ивайло Мирчев каза дума, която ще е новото "изчегъртване" - "разграждане", коментира социологът Андрей Райчев.

"Борисов вчера беше в най-доброто си настроение изобщо", коментира Райчев.

Журналистът Стояна Георгиева каза, че има обществен консенсус за разграждане на стария модел.

"Битката вече е за оцеляването на ГЕРБ", коментира Димитрова.

"Румен Радев ще постъпи безотговорно, ако сега не се яви на избори. Той ще има между 500 000 гласа и 1 млн. Нямаме представител в ляво", каза Райчев.