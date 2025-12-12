  • Instagram
Парламентът ще гласува оставката на кабинета "Желязков"
Народното събрание ще гласува като първа точка от днешния си дневен ред оставката на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Това стана ясно от приетата програма за работа на депутатите, съобщи БТА.

Оставката на правителството беше депозирана в деловодството на парламента вчера, след като премиерът Росен Желязков обяви решението си на брифинг в Народното събрание. Действието изпревари гласуването по шестия вот на недоверие към кабинета, който беше внесен заради икономическата политика.

Политическите реакции

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди новината във включване във "Фейсбук" от партийната централа вчера. Според думите му, няма да има преформатиране на настоящия кабинет.

"Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа", обясни мотивите за решението си министър-председателят Росен Желязков, цитиран от БТА.

Кабинетът "Желязков" беше избран на 16 януари тази година със 125 гласа "за" и 114 "против".

Парламентарен контрол

След гласуването на оставката, заседанието на парламента ще продължи с редовния петъчен парламентарен контрол. В него е предвидено участието на вицепремиера Гроздан Караджов, както и на министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.

#Желязков

