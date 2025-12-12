Почитаме паметта на Свети Спиридон - покровител на занаятчиите

Православната църква и вярващите в България почитат днес, 12 декември, паметта на Свети Спиридон Тримитунтски Чудотворец. Денят е известен още като празник на всички занаятчии – обущари, грънчари, тухлари и строители, които приемат светеца за свой небесен покровител.

"Свети Спиридон е един от великите светители на IV век, роден на остров Кипър, който със смирение и вяра извършвал чудеса за обикновените хора", припомнят от църковния календар.

Чудото с керемидата

Едно от най-значимите събития в житието на светеца е участието му в Първия вселенски събор в Никея през 325 година. Според църковните предания, за да убеди опонентите си в същността на Светата Троица, Спиридон взел в ръка една керемида и я стиснал силно.

Пред изумените погледи на присъстващите от единия край на глинения предмет избухнал огън, от другия потекла вода, а в дланта на светеца останала само пръстта. Така той нагледно доказал единството на трите елемента, съставляващи едно цяло, подобно на трите лица на Бога – Отец, Син и Свети Дух.

От овчар до епископ

Роден в семейство на овчари, Свети Спиридон запазил своята скромност дори когато бил избран за епископ на град Тримитунт. Той продължил да носи проста плетена шапка и сам да обработва земята си, като винаги помагал на бедни и странници.

Мощите на светеца днес се съхраняват на остров Корфу (Керкира) в Гърция. Вярващите разказват, че тялото му е запазило своята нетленност и телесна температура. Съществува и легенда, че обувките на Свети Спиридон се износват всяка година, защото той "ходи" по света, за да помага на нуждаещите се, поради което свещениците периодично ги сменят.

Традиции и именни дни

В българската народна традиция денят се отбелязва тържествено от еснафите на занаятчиите. Обущарите и грънчарите организират празнични трапези и освещават инструментите си за спорна работа през годината.

Според народните поверия жените месят обредни хлябове и ги раздават за здраве, вярвайки, че светецът предпазва от кожни заболявания. В някои краища на страната се смята, че от този ден слънцето "се завърта" към лятото.

На 12 декември имен ден празнуват всички, носещи имената Спиридон, Спиро, Дарина, Дария, Дариела и техните производни.