Времето: Облаци - до обяд, но после слънце

През деня в петък над почти цялата страната ще преобладава разкъсана висока облачност. Около водните басейни ще има условия и за мъгли или ниска инверсионна облачност. В Лудогорието, Горнотракийската и по поречието на река Дунав ще остане мъгливо през целя ден. Над останалата част от страната след обяд облаците ще се разкъсат и до слънчево време. По значителна ще е облачността през целя ден в Източна България.

Максималните температури ще бъдат между 10-12°С, над почти цялата страна и доста по-топло до 12°-14°С, в районите северно от планинските склонове на Стара планина. По-хладно ще се задържи над местата с мъгли - до 5°С-8°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. В Източна България от север-североизток.

Времето в София

През деня в петък ще има разкъсвания на облачността, а след обяд тя ще се разсее и до слънчево време. Максималните температури ще достигнат до 10-11 °С. Ще духа слаб северозападен вятър.

Времето в планините

Времето в планините ще бъде с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще е и слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°С, на 2000 метра – около 3°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно или с мъгла. През деня времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 11°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, в равнините и мъгливо.

Прогноза: Имре Дузмат, Meteo Balkans