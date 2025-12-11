Повишени нива на фини прахови частици в София
Във връзка с отчетени превишения на нормите за концентрация на фини прахови частици във въздуха при две станции на територията на София, Столичната община предприе незабавни мерки и информира заинтересованите страни за необходимостта от превантивни действия.
Столична община изпрати актуална информация и конкретни препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината.
Столичната община, съвместно с лекарската мрежа "Въздух за здраве", изготви и разпространи Практическо ръководство „Чист въздух за децата“. То предоставя систематизиран набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, които имат за цел да подпомогнат учебните заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата.
От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. “Голям ринг”.
Ще бъде възложено и допълнително миене на улиците
С оглед на метеорологичните условия, които не водят до опасни заледявания, ще бъдат планирани и изпълнени допълнително миене и почистване на основни пътни артерии и улици. Тази мярка е част от постоянните усилия на общината за ограничаване на вторичното замърсяване, причинено от натрупаните прах и отпадъци по пътната мрежа.
