Божанов: Нова партия на Радев може сериозно да разбърка парламентарната картина

Оставката на кабинета „Желязков“ е успех на хората по площадите, а не на партиите. Това заяви Божидар Божанов – съпредседател на „Да, България“, ден след като правителството подаде оставка след масовите протести в София и десетки градове в страната.

„Оставката на правителството е успех за гражданите. Гражданите излязоха непримирими, изразиха своя гняв срещу абсолютните безобразия на това управление. И това е техен успех“, каза Божанов.

Божанов припомни, че още преди година от „Демократична България“ са настоявали за „санитарен кордон“ около Делян Пеевски, но той не е бил приет.

„Казахме – трябва да има санитарен кордон около Пеевски. Този човек, този модел делегитимира всяка власт. Тогава Борисов се изплаши, извади ни от преговорите и видяхме докъде стигнаха“, коментира той.

Божанов подчерта, че управляващото до вчера мнозинство не може да избяга от отговорност, въпреки че подаде оставка.

„Отговорността за това, че сега се отива на избори, е изцяло на мнозинството в това Народно събрание, което отказа да вземе трудното решение – да изолираме Пеевски“, каза той.

По думите му кабинетът и мнозинството са отговорни и за бюджетите – както за този, който не беше приет, така и за действащия.

„Те продължават да изпълняват длъжността министри и министър-председател до назначаване на служебен кабинет. Удължителен бюджет, ако трябва да се внесе, може да внесе само техният Министерски съвет“, обясни Божанов.

На въпрос дали биха участвали в разговори за нов бюджет в рамките на този парламент, Божанов беше категоричен:

„За нов бюджет – не. Нов бюджет трябва да бъде внесен от следващото редовно правителство.“

Той допуска единствено тесен удължителен бюджет, с който да не се блокират ключови социални плащания – както е било правено и преди при предсрочни избори.

Божанов призна, че част от действията им около конституционните промени и контакта с Пеевски са били възприети от обществото като грешка.

„Това, че допуснахме Пеевски да се превърне в човека, който анонсира, че слънцето изгрява от изток всяка сутрин, беше грешка“, каза той.

Той обаче защити усилията за конституционни промени в главата „Съдебна власт“, като подчерта, че точно там се е целяло ограничаване на влиянието на модела, а не обратното.

На въпрос дали след изборите биха опитали отново да правят правителство с ГЕРБ, Божанов отговори кратко: „Не.“

Причината – по думите му – е отказът на Бойко Борисов да признае собствените грешки и решаващата роля на ГЕРБ в налагането на модела, срещу който хората са излезли по площадите.

„Борисов продължава да упорства, че не е направил нито една грешка. А именно неговият модел, заедно с този на Пеевски, изкара хиляди по улиците“, каза Божанов.

Нова партия на Радев – разместване на пластовете

По повод вероятен нов политически проект на президента Румен Радев, Божанов призна, че това може да разбърка сериозно парламентарната картина:

„Със сигурност ще разбърка картите, защото някои от партиите в парламента ще изпаднат. Те дори и да не се появи нов субект, ще изпаднат, както виждаме и в социологията.“

Всеки нов играч обаче, по думите му, е конкурент за гласовете на хората, а не предварителен партньор.

