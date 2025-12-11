Съдии поискаха разследване срещу Сарафов

Съюзът на съдиите в България (ССБ) призова Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да извърши проверка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за злоупотреба с власт и натиск върху съдии. Това предаде правният портал Lex.bg.

Поводът за тяхното искане е настояването на Сарафов да бъдат отстранени членове на ССБ от списъка със съдии, борещи се за поста на ad hoc прокурор. През октомври обвинител номер едно поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова, на която бе разпределено дело във връзка с отказ на вече бившия ad hoc прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство срещу Сарафов във връзка със сигнал на сдружението "Боец". Главният прокурор се аргументира с това, че Тодорова е член на ССБ, била е председател на организацията и като такава е изразявала публични позиции. Съдия Тодорова обаче отказа да се отведе и върна преписката на Даниел Талева с указания за продължаване на проверката.

Според ССБ действията на и.ф. главен прокурор представляват пореден случай на използване на институцията на прокуратурата за цели, не само различни, но и несъвместими с възложените ѝ от Конституцията и законите на страната функции. Съдиите отбелязват, че производствата по сигнали за извършени престъпления от главния прокурор или негов заместник имат за предмет установяване на основания за ангажиране на наказателна отговорност на лица, заемащи такива функции, която отговорност е лична. В предвидените в закона случаи съответните лица придобиват установени процесуални права, чието упражняване също се осъществява лично или чрез упълномощен защитник, но не и чрез институцията, в която тези лица работят или са работили.

Използването на пресцентъра на прокуратурата, на интернет страницата ѝ, както и на самата прокуратура за разпространяване на искане, подадено от лице, което счита, че има право да упражнява процесуални права по засягащо го производство, представлява институционална злоупотреба, изтъкват от съюза на съдиите. Магистратите подчертават, че е недопустимо по такъв начин да се окачва натиск върху съдия.

ССБ изтъква, че действията на продължаващия да заема длъжността и. ф. главен прокурор са в разрез и със скорошните препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за ограничаване на ролята на Прокурорската колегия на ВСС и на главния прокурор в назначаването, удължаването на мандата, отстраняването и отчетността на ад хок прокурорите, разследващи главния прокурор или заместник-главния прокурор.

Съюзът на съдиите в България призова с Съдийската колегия на ВСС да реагира на демонстрираните опити за оказване на натиск върху съдии.