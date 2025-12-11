"Архитекти на ИИ" e Личност на годината според сп. "Тайм"

писание "Тайм" (Time magazine) съобщи в четвъртък, че е обявило група бизнесмени, наречени "Архитекти на изкуствения интелект", за Личност на годината за 2025 г.



Снимката на корицата включва монтаж на Дженсън Хуан от Nvidia Corporation, Илон Мъск от x.AI Corp., Сам Олтман от OpenAI Inc., Марк Зукърбърг от Meta Platforms Inc., Лиса Су от Advanced Micro Devices Inc., Дарио Амодей от Anthropic PBC, Демис Хасабис от Google DeepMind. и Фей-Фей Ли, професор по компютърни науки в Станфордския университет.



"Личност на годината е мощен начин да се фокусира вниманието на света върху хората, които оформят живота ни. И тази година никой не е оказал по-голямо влияние от хората, които са си представили, проектирали и изградили изкуствения интелект", посочи главният редактор на Time Сам Джейкъбс. Той описа архитектите на ИИ като "удивителни и тревожни за човечеството" и "трансформиращи настоящето и надхвърлящи възможното".



"Състезавайки се едновременно един срещу друг и с останалите, те направиха многомилиардни залози за един от най-големите проекти за физическа инфраструктура на всички времена. Те преориентираха правителствената политика, промениха геополитическите съперничества и въведоха роботи в домовете. Изкуственият интелект се очерта като може би най-значимия инструмент в конкуренцията между великите сили след появата на ядрените оръжия“, отбеляза "Тайм".



Броят на списанието "Личност на годината" за 2025 г. съдържа история, която изследва как изкуственият интелект промени света през годината по нови и "понякога плашещи начини". Тя включва интервюта с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан, чиито чипове захранват бума на изкуствения интелект, като и с инвеститори в изкуствен интелект, като главния изпълнителен директор на SoftBank Масайоши Сон.



Разглежда се такъв тревожен аспект на изкуствения интелект, като смъртта на 16-годишен калифорниец, който се самоубива, след което родителите му съдят създателя на ChatGPT OpenAI, обвинявайки компанията за смъртта на сина им заради разговорите, които е провел с чатбота.



Списание "Тайм" е сред многото медии, които си партнират с фирми за изкуствен интелект, за да лицензират съдържание и да разработват нови инструменти. През юни 2024 г. списанието подписа многогодишен договор за съдържание с OpenAI, който даде на създателя на ChatGPT достъп до архивираното му новинарско съдържание. В отговор на потребителски запитвания, чатботът цитира и поставя връзки към източника на Time.com, отбелязва агенция Ройтерс.



Списание Time обяви тогавашния новоизбран президент Доналд Тръмп за "Личност на годината" през 2024 г., както и през 2016 г. Сред предишните победители са били и поп звездата Тейлър Суифт, украинският президент Володимир Зеленски и главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, напомня агенцията.