Говорител на ЕК по за събитията у нас: Мирните протести са основно право в нашите демократични страни

Правото на мирен протест е приложимо навсякъде в ЕС, мирните протести са основно право в нашите демократични страни, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията в България, предаде БТА.

По повод средствата, отпускани от ЕК за нашата страна, говорителят посочи, че наскоро комисията даде първоначална положителна оценка за ново плащане по българския План за възстановяване и устойчивост. Отбелязахме напредъка по няколко въпроса, както и това, че изискванията за комисията за борба с корупцията не са изпълнени достатъчно, поясни говорителят.

Затова дадохме срок от един месец на България за отговор по повод на временното частично задържане на средства. Очакваме отговора на българската страна по нашето решение, добави той.