"Домовата книга": Кой е в списъка за следващия служебен премиер

Премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка в кулоарите на Народното събрание, преди вота на недоверие в четвъртък, 11 декември.

По Конституция държавният глава Румен Радев трябва да връчи три мандата - първият на ГЕРБ - СДС, вторият на ПП - ДБ и третият на партия по негов избор. Ако и трите мандата откажат или не успеят да предложат кабинет с парламентарна подкрепа, ще дойде ред на ново служебно правителство.



След промените в Конституцията, за служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

Председателят на Народното събрание е Рая Назарян

Рая Назарян е председателят на 50-то Народно събрание. Изборът ѝ беше подкрепен от 129 депутати от партиите в управлението и „ДПС-Ново начало”. 77 народни представители бяха против, а 14 се въздържаха. Тя е предложена от ГЕРБ-СДС. Родена е на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" и "Право" в Университета за национално и световно стопанство.

Управител на Българска народна банка е Димитър Радев

Димитър Радев е управител на Българската народна банка от 15 юли 2015 г. Тогава той беше издигнат от парламентарните групи на ГЕРБ и Реформаторския блок. Радев беше преизбран от 49-ото Народно събрание за втори шестгодишен мандат със 155 гласа „за” от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС.

Подуправители на Българска народна банка са:

- Управление „Емисионно”

Андрей Гюров е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат.

- Управление „Банково”

Петър Чобанов e подуправител, ръководител на управление „Банково”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат.

- Управление „Банков надзор”

Радослав Миленков e подуправител, ръководител на управление „Банков надзор”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 44-ото Народно събрание на 22 март 2019 г. с шестгодишен мандат.

Председател на Сметната палата е Димитър Главчев

Избран за председател на Сметната палата на 28 юли 2023 г. от 49-то Народно събрание. Притежава над 30 години професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол и счетоводството. Повече от 20 от тях са в областта на независимия одит, включително ангажименти за договорени процедури по проекти, финансирани от ЕС.

Народен представител и член на Комисията по бюджет и финанси от 41-то до 46-то Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор в 41-то Народно събрание. Председател на 44-то Народно събрание за периода 19.04.2017 – 17.11.2017 г. Заместник-председател на 43-то Народно събрание. Председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране в 41-то Народно събрание. Ръководител на делегациите на Интерпарламентарния съюз, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в 44-то Народно събрание.

Заместник-председатели на Сметната палата са Маргарита Николова и Силвия Къдрева



Омбудсман на Република България е Велислава Делчева

Велислава Делчева е български юрист, избрана от LI народно събрание за 5-и национален омбудсман на България с мандат 2025 – 2030 година. Родена е на 20 декември 1974 г. Има магистър по право (1997 г.) от Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и диплома (2003 г.) по управление на проекти от Британския съвет



Заместник-омбудсман е Мария Филипова