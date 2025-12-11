  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +4 / +5
Варна: +8 / +8
Сандански: +8 / +8
Русе: +5 / +5
Добрич: +6 / +8
Видин: +5 / +5
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +2 / +2
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +4 / +4
Стара Загора: +3 / +3

Асен Василев за оставката на кабинета: Първа стъпка България да стане нормална европейска държава

  • Сподели в:
  • Viber
Асен Василев за оставката на кабинета: Първа стъпка България да стане нормална европейска държава
A A+ A++ A

Оставката е първа стъпка България да стане нормална европейска държава. Това заяви председателят на ПП Асен Василев.

Лидерите на ПП-ДБ, които инициираха многобройните антиправителствени протести, дадоха брифинг след обявената оставка.

"Искам да благодаря на всички български граждани, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка по пътя към това България да стане нормална европейска държава. Следващата стъпка по този път е да се проведат честни и свободни избори", каза Василев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев декларира:

"В това Народно събрание ние няма да участваме в каквото и да е преконфигуриране. Оттук нататък България трябва да отиде на избори. Да има честни избори. Вътрешното министерство да работи адекватно. Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате".

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите