Асен Василев за оставката на кабинета: Първа стъпка България да стане нормална европейска държава

Оставката е първа стъпка България да стане нормална европейска държава. Това заяви председателят на ПП Асен Василев.

Лидерите на ПП-ДБ, които инициираха многобройните антиправителствени протести, дадоха брифинг след обявената оставка.

"Искам да благодаря на всички български граждани, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е първа стъпка по пътя към това България да стане нормална европейска държава. Следващата стъпка по този път е да се проведат честни и свободни избори", каза Василев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев декларира:

"В това Народно събрание ние няма да участваме в каквото и да е преконфигуриране. Оттук нататък България трябва да отиде на избори. Да има честни избори. Вътрешното министерство да работи адекватно. Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате".