Социолог: Въпросът е ще се направи ли опит за нов кабинет, или директно отиваме на избори

Социологът Първан Симеонов от Агенция "Мяра" с анализ за падането на кабинета след многохилядните протести срещу властта в страната вчера.

"От месеци неколцина съвестни изследователи по медиите, а не опоркаджии, обясняваме няколко неща – че се трупа напрежение и то може да избухне по най-ненадеен повод, както се случи, че Пеевското начало прекалява, а големият въпрос е "Ще се ядосат ли българите", каза той.

И допълни: "Големият въпрос сега е ще се направи ли някакъв опит за нов кабинет, или това просто ще бъде агония, или директно отиваме на избори. При всички положения ще има облекчаване на напрежението сега".

По думите му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов "просто е решил, че няма смисъл да чака до след нова година". И направи паралел с падането на кабинета "Орешарски" през 2013 година:

"Тогава Борисов катапултира навреме, за да може после да спечели изборите. Надеждата на Борисов тук е да се окаже, че Пеевски е на прицел, а Борисов в последния момент е успял да направи спасителна маневра и утре да се договаря и да не е в политическа изолация, както и да има гаранцията, че това няма да бъде политическата му смърт".

Според социолога ако сега се проведат бързи избори е много вероятно гражданската активност от протестите да се превърне и в избирателна такава.

„Първо защото това наелектризира много млади хора, буквално за няколко дни това стана ТикТок „хайп“ – аз го чувам по коридорите на висшите учебни заведения. Второ, сега да видим какво ще направи Радев, защото ако той скокне е твърде възможно да активира допълнително негласуващи. Трето, сега някак ПП-ДБ ще се опитат да влязат с развети времена“, каза той.



