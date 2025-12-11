ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

Днес Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз, като обвини България, че не е транспонирала правилно Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки. Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС, дори когато повече от половината от финансирането им идва от публични източници. Това противоречие ограничава приложението на директивата и нарушава европейските изисквания за "публичноправни организации".

Производството за установяване на нарушение започна още през януари 2019 г., като Комисията многократно е призовавала България да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС. Въпреки внесените изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално, а дори ако бъдат приети, някои публично финансирани болници вероятно няма да бъдат обхванати, което може да продължи нарушението.

Правилата на ЕС за обществените поръчки имат за цел да гарантират прозрачни, справедливи и конкурентни процедури, като се прилагат и за частноправни субекти, които изпълняват обществено значими функции и са финансирани основно от държавата или други публични органи.