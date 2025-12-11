МЕЧ: Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданите

Правителството не е свалено от опозицията, а от гражданите. Трябва да им се отдаде заслуженото, защото направиха това, което ние отвътре не можехме. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„С определена изненада приехме решението на правителството на Желязков да подадат оставка, но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улицата. А той не е бил толкова оглушителен от началото на миналия век. Интересното че това мнозинство вероятно ще се опита да прокара бюджет до края на годината. По-важното е че в настоящето НС не виждаме възможност за преформулиране на управляващото мнозинство или ако такова нещо се направи с мандат на ГЕРБ, това ще означава много голямо предателство спрямо очакванията на протеста. Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданското общество. Трябва да им се отдаде заслуженото, защото направиха това, което ние отвътре не можехме”, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

По думите му от партията приемат много сериозно дествието на Росен Желязков „като провокация спрямо гражданите и отмъщение за това, което те заявиха на площада”.

„Гражданите очакват да се проведат избори. На тези избори да се излъчи мнозинство, което да остави Борисов и Пеевски най-малко извън управление, а още по-хубаво ще е да се променят някои от нефункциониращите системи на държавата и на тях да им се потърси отговорност", допълни Василев.

„Думи, като „лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата", „за социално-икономическо напрежение след Нова година", "за това, че се тресе държавата от липсата на бюджет" не могат да бъдат думи на министър-председател", посочи Радостин Василев.







