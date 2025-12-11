Варненският апелативен съд потвърди гаранцията от 200 000 лв. на кмета на Варна Благомир Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на подсъдимия кмет Благомир Коцев беше изменена от "задържане под стража" в парична гаранция от 200 000 лева.

Припомняме, че той беше предаден на съд за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага. Защитата на Коцев обжалва размера на гаранцията. В жалбата се твърди, че съдът не е мотивирал защо определя именно този размер, че няма достатъчно данни за имущественото състояние на подсъдимия, както и че липсва обосновано предположение за авторството на престъплението. Адвокатите поискаха или по-лека мярка, например подписка, или изобщо да не бъде определяна мярка.

Апелативният съд обаче прие жалбата за неоснователна. Съдът подчерта, че доказателствата – свидетелски показания, писмени документи и други доказателствени средства – подкрепят обвинението за участие в престъпен сговор и искане на подкуп.

Според съда тежестта на престъпленията и обстоятелството, че деянията са извършени от лице, заемало публична длъжност, засилват тяхната обществена опасност. Това налага гаранция, която да обезпечи нормалното протичане на процеса и да предотврати риск от укриване или извършване на ново престъпление.

Съдът отчита, че размерът на гаранцията трябва да съответства на финансовите възможности на подсъдимия. По делото били събрани достатъчно данни за имущественото му състояние, включително допълнителни доходи през периода 2022–2024 г. Заключението е, че сумата от 200 000 лева не би застрашила социалното му функциониране и издръжката на семейството.

Затова Апелативният съд потвърди определената гаранция и отхвърли искането за нейното намаляване. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

След обезличаване на личните данни то ще бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.