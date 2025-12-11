  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +4 / +8
Варна: +7 / +9
Сандански: +7 / +11
Русе: +5 / +8
Добрич: +6 / +7
Видин: +5 / +8
Плевен: +4 / +9
Велико Търново: +2 / +4
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +3 / +5

Ивайло Мирчев: Няма да участваме в ново мнозинство в това НС

  • Сподели в:
  • Viber
Ивайло Мирчев: Няма да участваме в ново мнозинство в това НС
A A+ A++ A

Няма да участваме в никакво друго мнозинство в това Народно събрание, защото по-голямата част от парламента се държи от Делян Пеевски.

Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПП-ДБ.

По думите му след изпълнението на първата точка - оставка на правителството, която са били набелязали, следва втора точка - честни и свободни избори:

"Президентът трябва да избере служебен премиер, който да не бъде зависим от Пеевски, защото е много важно и кой ще бъде министърът на вътрешните работи в служебното правителство, важно е той как се отнася с купувачите на гласове".

Мирчев подчерта, че трябва да бъде и масово гласуването на предстоящите избори, "за да може ролята на Пеевски в българския политически живот да бъде минимизирана".

"Този успех е на тези хора, които излязоха на площада, но има още много работа, докато се разделим с корупционния модел на Борисов и Пеевски", каза той във връзка с оставката на кабинета "Желязков".

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите