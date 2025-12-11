Тачев: Протестите ускориха оставката, кабинетът избегна ескалация

Изненадан съм от бързината, с която е взето решението за оставка на кабинета. Смятах, че това може би щеше да се случи след Нова година. „Мащабът на протестите изигра ключова роля, защото отказ от незабавна оставка означаваше тази мобилизация да продължи да се разраства. Правителството предпочете да избегне възможността от още по-голямо напрежение и да прехвърли вината върху опозицията". Това каза Светлин Тачев от агенция „Мяра” посочи в ефира на Новините на NOVA.

Експертът коментира още, че от коалицията не са искали да се стига до по-голяма ескалация на напрежението, защото това може да доведе до по-голяма ерозия в доверието към управляващите формации.

„Най-просто може да се каже така – чувствителността в обществото се изостри, а чувствителността в управлението намаля. Затова се стигна до оставка”, допълни още политологът.

Тачев смята,че опозицията има шанс да увеличи вота си през следващите избори. Според него ГЕРБ не са имали „особено желание да участват в този кабинет заради напрежението с „ДПС-Ново начало” и това, че „Борисов не можеше да налага контрол върху управлението”.

По отношение на Румен Радев политологътсмята, че стои въпросът дали президентът е готов и дали има желание да излезе на политическата сцена.

Експертът коментира още политическия елит днес. Той смята, че такъв се сменя с поколенията и не се случва толкова бързо.

Тачев беше категоричен, че сформирането на ново мнозинство е сложно.

Евелина Славкова: Въпросът с оставката не беше дали, а кога

Изненадата от подаването на оставката идва от бързината на решението, а не от концепцията и самото решение да се стигне до нея. Още след протеста на 1 декември въпросът беше не дали, а кога. Това каза социологът Евелина Славкова.

Тя е на мнение, че недоволството не излъчва подкрепа за конкретни политически лица. Според нея смяната на политическия елит е трудно постижима задача, „не трябва да подхождаме с прекалена емоция в случващото се”.

Славкова обаче подчерта, че важен момент в настоящата ситуация е Румен Радев – „заявката му да слезе на политическата сцена, която не е още артикулирана с действия, но има ясни белези”. Тя допълни, че ако президентът направи политически проект, то несъмнено ще има разместване на пластовете.

Социологът подчерта, че на протестите са присъствали както млади хора, така и по-възрастни.







