„Ако президентът слезе на партийния терен, Йотова става държавен глава. Проект на Радев ще доведе до размествания“

„Ако допуснем, че президентът Радев започне свой политически проект, трябва да кажем през какво ще премине. Ако той реши да слезе на партийния терен, това означава да подаде оставка като президент. Държавен глава ще стане вицепремиерът Илияна Йотова“.

Това каза социологът Димитър Ганев от агенция „ТРЕНД“, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка след протестите в страната.

„Ако той оглави политическият проект, това ще доведе до размествания. Най-малко в последните месеци се търси политическа алтернатива“, добави той.

„Можем хипотетично да си представим ситуация, при която ПП-ДБ повишат електоралната си подкрепа, но съдейки по данните, все още са далеч от мнозинство. Ако влезе проект на президента, ПП-ДБ трябва да избере дали да работят с ГЕРБ, или да работят с проект на президента. Това са потенциалните възможности“, обясни Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“.